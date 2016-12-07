"Динамо" встановило ряд клубних досягнень у матчі з "Бешикташем"

Київське "Динамо" встановило у вчорашньому матчі з турецьким "Бешикташем" у Лізі чемпіонів кілька статистичних досягнень, повідомляє Sport Arena.

Зокрема, рахунок 6:0 став рекордним розгромом для "Динамо" в матчах основної частини Ліги чемпіонів. Раніше максимальною різницею, з якою кияни перемагали суперника в ЛЧ, були чотири голи. З рахунком 4:0 "Динамо" в сезоні 1997/98 обіграло "Барселону" і в сезоні 2000/01 - бельгійський "Андерлехт".

Якщо враховувати кваліфікаційні матчі ЛЧ, то рекорд "Динамо" залишився в матчі проти валлійського "Баррі Тауна" в липні 1998 року. Тоді команда Валерія Лобановського розгромила суперників з рахунком 8:0 - чотири м'ячі забив Сергій Ребров, дубль зробив Андрій Шевченко, по голу забили Олексій Герасименко та Валентин Белькевич.

Крім того, ця перемога "Динамо" стала 150-ю для українських клубів в Лізі чемпіонів або Кубку чемпіонів. Найбільшу кількість перемог у "Динамо" – 96, "Шахтар" – 45, у "Дніпра" – 5, у "Зорі" – 2, у "Металіста" і "Таврії" — 1.

Також у матчі з "Бешикташем" було встановлено кілька індивідуальних досягнень. Футболісти "Динамо" Артем Бесєдін і Сергій Сидорчук забили свої перші м'ячі в єврокубках, а Андрій Ярмоленко вперше вразив ворота суперника в домашньому матчі основного раунду ЛЧ. Раніше лідеру "Динамо" вдавалося тричі забивати голи в Лізі чемпіонів, але кожен раз це відбувалося у виїзних зустрічах.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" розгромило "Бешикташ" у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 6:0. Голи забивали шість різних футболістів - Артем Бесєдін, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Дерліс Гонсалес, Сергій Сидорчук та Жуніор Мораєс.

Незважаючи на перемогу, "Динамо" вилетіло з розіграшу єврокубків в нинішньому сезоні.