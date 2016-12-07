Динамівці громлять "Бешикташ", а турки - НСК "Олімпійський" (фоторепортаж)

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між клубами "Динамо" і "Бешикташ" закінчився перемогою киян з рахунком 6:0.

Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" у Києві. Матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про жертви авіакатастрофи в Колумбії.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі, коли кияни забили чотири голи у ворота опонента. Рахунок на 9-й хвилині матчу відкрив Артем Бесєдін.

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Фанати "Бешикташа" нагрянули до Києва в кількості 8 тисяч осіб. І хоча квитків на офіційний гостьовий сектор їм було виділено менше 3 тисяч, всі зуміли потрапити на трибуни (просто купили квитки в касі на загальних умовах). У підсумку саме турки виявилися в більшості – 8 проти 6 тисяч українських вболівальників. І "відірвалися" по повній програмі, пише newsone.ua.

Ще перед матчем в центрі Києва відбулося кілька масштабних сутичок між українськими та турецькими фанатами. Є постраждалі, близько 10-ти осіб отримали ножові поранення.

На самому ж стадіоні фанати "Бешикташа" у перерві влаштували "перформанс" з вирваними сидіннями крісел, і метаннями їх у бік українських трибун. Спецназ поліції локалізував конфлікт без мордобою. Але до того часу на трибунах залишилося від сили півтисячі турок, інші покинули стадіон.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Динамо", "голосно хлопнуло дверима" в останньому матчі в єврокубках сезону 2016/17, здобувши першу і єдину перемогу в турнірі. Команда посіла останнє 4-е місце в групі Ліги чемпіонів і завершила свої виступи на міжнародній арені.