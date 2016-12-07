Ребров: Бешикташ не заслуговував такої великої поразки

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги над "Бешикташем" у заключному для української команди матчі Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17, повідомляє SportArena.

«Хотів би висловити слова подяки тренеру Бешикташа. Команда не заслуговувала такої поразки», — почав Ребров післяматчеву прес-конференцію.

«Ми дисципліновано зіграли в обороні. Про другий тайм немає сенсу говорити. Команда виконала установку. Сталося так, як сталося. Найкращий матч? Цей поєдинок з гірчинкою, тому що він нічого не вирішував. Ми грали за свою честь, я казав хлопцям. Ми програвали матчі тільки через свої помилки. Напевно, це хороша гра. Вона складалася до і після видалення по-різному. Футболісти Бешикташа сприйняли видалення дуже болісно. І все ж команда показала, що у неї є майбутнє», - зазначив тренер.

На 29-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь Динамо Бешикташ залишився в меншості — пряму червону картку отримав Андреас Бек. У другому таймі (56-я хвилина) також заробив видалення форвард турецької команди Венсан Абубакар. «Я не вважаю, що одне вилучення повинно ламати гру команди, яка бореться за плей-офф Ліги чемпіонів. Я повтору ще не бачив, і коментувати не можу, але, з моєї точки зору, порушення було. І я б хотів нагадати, що до видалення рахунок був 1:0 на нашу користь і не потрібно применшувати гру нашої команди».

Читайте такожРебров: "Завтра "Динамо" буде битися, щоб здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів

Перед матчем команд у Києві відбулася велика бійка між фанатами "Динамо" і " Бешикташа, а під час гри вболівальники турецької команди влаштували масові заворушення і навіть побилися з поліцією. «Я не стежив за турецькими вболівальниками, але вони завжди так вболівають. Напевно, будь-якій команді приємно, коли їх підтримують так на виїзді. Але, повторюся, я не бачив, як вони вболівали і що робили, я був зосереджений на грі. Як я можу коментувати? Наші вболівальники теж попадали в лікарні в Неаполі. Всі знали, куди їхали. Так, я знав про сутички, але я, в свою чергу, повинен думати про футбол. Я завжди говорив, що вболівальники повинні підтримувати свою команду, особливо в таких іграх. І, можливо, жертвувати своїм часом. Ми, в свою чергу, відповідаємо за це своєю грою. Сьогодні я бачив, як уболівальники йшли, зривали сидіння з другого ярусу і кидали вниз. І я не думаю, що це були вболівальники Динамо».

Незважаючи на перемогу з рахунком 6:0, "Динамо" ще до матчу з Бешикташем позбулося шансів на єврокубкову весну, фінішувавши на 4-му місці в групі (5 очок). У неділю, 11 грудня, команда Сергія Реброва зіграє проти Шахтаря в рамках УПЛ, де Гірники впевнено лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи "Динамо" на 10 очок. «Так, сьогодні історична перемога, але завтра потрібно забути і готуватися до Шахтаря. Так, це буде найважливіша гра в році. Як ми підготуємося до неї — покаже час. Ми віддамо всі сили».

Як повідомляв УНІАН, у вівторок "Динамо" обіграло "Бешикташ" в Лізі чемпіонів з рахунком 6:0, на мажорній ноті завершивши виступи в єврокубках сезону 2016/17.