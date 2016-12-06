Ліга чемпіонів. "Баварія" перемогла "Атлетіко", "Барселона" розгромила "Боруссію" (результати матчів)
Сьогодні завершився груповий етап турніру у групах A, B, C і D.
Сьогодні відбулися матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C і D.
Раніше в цих групах вже були відомі шість команд, які вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів - це англійські "Арсенал" і "Манчестер Сіті", французький "ПСЖ", іспанські "Барселона" та "Атлетіко", німецька "Баварія".
Тепер до них приєдналися італійський "Наполі" та португальська "Бенфіка".
Участь у Лізі Європи продовжать болгарський "Лудогорець", турецький "Бешикташ", німецька "Боруссія" Менхенгладбах і російський "Ростов".
Група А:
Базель (Швейцарія) - Арсенал (Англія) - 1:4 (0:2)
Голи: Думбія (78) - Лукас Перес (8, 16, 47), Івобі (54).
ПСЖ (Франція) - "Лудогорец" (Болгарія) - 2:2 (0:1)
Голи: Кавані (61), Ді Марія (90) - Місіджан (15), Вандерсон (69).
Становище команд:
1. Арсенал - 14;
2. ПСЖ - 12;
3. Лудогорець - 3;
4. Базель - 2.
Група В:
Динамо (Україна) - Бешикташ (Туреччина) - 6:0 (4:0)
Голи: Бесєдін (9), Ярмоленко (31, з пенальті), Буяльський (33), Дерліс Гонсалес (45), Сидорчук (60), Мораєс (77).
Бенфіка (Португалія) - Наполі (Італія) - 1:2 (0:0)
Голи: Рауль Хіменес (87) - Кальєхон (60), Мертенс (79).
Становище команд:
1. Наполі - 11;
2. Бенфіка - 8.
3. Бешикташ - 7;
4. Динамо - 5;
Група С:
Барселона (Іспанія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 4:0 (1:0)
Голи: Мессі (16), Арда Туран (50, 53, 67).
Манчестер Сіті (Англія) - Селтік (Шотландія) - 1:1 (1:1)
Голи: Іхеаначо (8) - Робертс (4).
Становище команд:
1. Барселона - 15;
2. Манчестер Сіті - 9;
3. Боруссія М - 5;
4. Селтік - 3.
Група D:
Баварія (Німеччина) - Атлетіко (Іспанія) - 1:0 (1:0)
Гол: Левандовскі (28)
ПСВ (Нідерланди) - Ростов (Росія) - 0:0
Становище команд:
1. Атлетіко - 15;
2. Баварія - 12;
3. Ростов - 5;
4. ПСВ - 2.