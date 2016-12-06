Ліга чемпіонів. "Баварія" перемогла "Атлетіко", "Барселона" розгромила "Боруссію" (результати матчів)

Сьогодні відбулися матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C і D.

Раніше в цих групах вже були відомі шість команд, які вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів - це англійські "Арсенал" і "Манчестер Сіті", французький "ПСЖ", іспанські "Барселона" та "Атлетіко", німецька "Баварія".

Тепер до них приєдналися італійський "Наполі" та португальська "Бенфіка".

Участь у Лізі Європи продовжать болгарський "Лудогорець", турецький "Бешикташ", німецька "Боруссія" Менхенгладбах і російський "Ростов".

Група А:

Базель (Швейцарія) - Арсенал (Англія) - 1:4 (0:2)

Голи: Думбія (78) - Лукас Перес (8, 16, 47), Івобі (54).

ПСЖ (Франція) - "Лудогорец" (Болгарія) - 2:2 (0:1)

Голи: Кавані (61), Ді Марія (90) - Місіджан (15), Вандерсон (69).

Становище команд:

1. Арсенал - 14;

2. ПСЖ - 12;

3. Лудогорець - 3;

4. Базель - 2.

Група В:

Динамо (Україна) - Бешикташ (Туреччина) - 6:0 (4:0)

Голи: Бесєдін (9), Ярмоленко (31, з пенальті), Буяльський (33), Дерліс Гонсалес (45), Сидорчук (60), Мораєс (77).

Бенфіка (Португалія) - Наполі (Італія) - 1:2 (0:0)

Голи: Рауль Хіменес (87) - Кальєхон (60), Мертенс (79).

Становище команд:

1. Наполі - 11;

2. Бенфіка - 8.

3. Бешикташ - 7;

4. Динамо - 5;

Група С:

Барселона (Іспанія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 4:0 (1:0)

Голи: Мессі (16), Арда Туран (50, 53, 67).

Манчестер Сіті (Англія) - Селтік (Шотландія) - 1:1 (1:1)

Голи: Іхеаначо (8) - Робертс (4).

Становище команд:

1. Барселона - 15;

2. Манчестер Сіті - 9;

3. Боруссія М - 5;

4. Селтік - 3.

Група D:

Баварія (Німеччина) - Атлетіко (Іспанія) - 1:0 (1:0)

Гол: Левандовскі (28)

ПСВ (Нідерланди) - Ростов (Росія) - 0:0

Становище команд:

1. Атлетіко - 15;

2. Баварія - 12;

3. Ростов - 5;

4. ПСВ - 2.