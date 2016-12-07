Сотні фанатів влаштували безлади в центрі Києва, є постраждалі з ножовими пораненнями (фото, відео)

У бійці взяли участь близько 300 осіб. Десять з них отримали ножові поранення, повідомляє UA-Football з посиланням на телеканал «Футбол1».

Крім того, за кілька хвилин до початку поєдинку заворушення сталися на трибунах стадіону. Матч був під загрозою зриву через вибухи невідомих речовин. За відомостями деяких ЗМІ, влаштували безчинства турецькі фанати.

Як повідомляє "112 Україна", розбороняти фанатів приїхала Національна гвардія.

"В зіткнення втрутилася Нацгвардія. Вони взяли в кільце фанатів "Бешикташа" і доставили їх на стадіон. Однак фанати "Бешикташа" добираються до стадіону і маленькими групами чисельністю 5-10 осіб. Між такими групами спалахують маленькі локальні конфлікти. Одне з таких зіткнень бачили біля стадіону. Тоді також професійно спрацювали нацгвардійці. Вони розняли фанатів "Динамо" і "Бешикташа", - розповів кореспондент.

"Двом особам надавали допомогу. Це травма обличчя, закрита черепно-мозкова травма, різана травма руки. Ми передали їх в "швидку", - повідомив командир загону швидкого реагування "Червоного хреста" Станіслав Логінов.