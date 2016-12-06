"Динамо" з рекордним рахунком розтрощило "Бешикташ" у матчі Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" приймало турецький "Бешикташ" з Стамбула і переграло суперника з рахунком 6:0.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі, коли кияни забили чотири голи у ворота опонента.

Рахунок на 9-й хвилині матчу відкрив Артем Бесєдін. В кінці першої півгодини гри Андрій Ярмоленко реалізував пенальті, а за 2 хвилини, на 32-й, Віталій Буяльський забив третій гол. Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 45+3 хвилині, Дерли з Гонсалес забив четвертий гол у ворота турків.

Після перерви гра помітно заспокоїлася, але ще два гольових моменти господарі поля створили. На 60-й хвилині гол забив Сергій Сидорчук, а на 77-й - Жуніор Мораєс.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Динамо", "голосно грюкнуло дверима" в останньому матчі в єврокубках сезону 2016/17, здобувши першу і єдину перемогу в турнірі. Команда посіла останнє 4-е місце в групі Ліги чемпіонів і завершила свої виступи на міжнародній арені.