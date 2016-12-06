Дерлис, Беседін і Бурда вийдуть в основі "Динамо" на матч з "Бешикташем"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров випустить вісім українських гравців в основному складі команди на матч проти "Бешикташа".

Склад команд опублікований на офіційному сайті УЄФА.

Звертає на себе увагу присутність у старті 20-річного форварда Артура Бесєдіна та 21-річного захисника Микити Бурди. Бурда останній раз грав за "Динамо" у вересні 2015 року.

Також в основі з'явиться парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес, який раніше був травмований і не грав у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти "Наполі".

Повністю склад "Динамо" виглядає так:

72. Артур Рудько — 24. Домагой Віда, 34. Євген Хачеріді, 26. Микита Бурда, 5. Віторіну Антунєш — 17. Сергій Рибалка — 10. Андрій Ярмоленко, 16. Сергій Сидорчук, 29. Віталій Буяльський, 25. Дерліс Гонсалес — 41. Артур Бесєдін.

Запасні: 35. Максим Коваль, 9. Микола Морозюк, 11. Мораєс, 15. Віктор Циганков, 18. Микита Корзун, 19. Денис Гармаш, 27. Євген Макаренко.

Гра 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бешикташем" відбудеться сьогодні, 6 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі - 21:45. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.