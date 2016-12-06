Фанати "Бешикташа" розтоптали прапор "Динамо" на Майдані (відео)
20:35, 06 грудня 2016Футбол
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Фанати турецького "Бешикташа" відзначилися провокаційною поведінкою в центрі Києва.
Фани турецької команди зухвало поводяться в Києві / haberler.com
У мережі з'явилося відео, на якому турецькі фани топчуть прапор "Динамо" на Майдані.
Раніше з'явилися відомості про те, що фанати "Динамо" і "Бешикташа" побилися біля НСК "Олімпійський".
На матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" приїхали близько 2,8 тис. уболівальників турецького клубу.
Матч відбудеться 6 грудня ввечері на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.45.
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