Фанати "Бешикташа" розтоптали прапор "Динамо" на Майдані (відео)

Фанати турецького "Бешикташа" відзначилися провокаційною поведінкою в центрі Києва.

У мережі з'явилося відео, на якому турецькі фани топчуть прапор "Динамо" на Майдані. Раніше з'явилися відомості про те, що фанати "Динамо" і "Бешикташа" побилися біля НСК "Олімпійський". На матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" приїхали близько 2,8 тис. уболівальників турецького клубу. Матч відбудеться 6 грудня ввечері на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.45.

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