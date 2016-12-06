Екс-гравець київського "Динамо" Хацкевич звільнений з поста головного тренера збірної Білорусі

Асоціація «Білоруська федерація футболу» оголосила про офіційне розірвання контракту з головним тренером національної футбольної збірної країни Олександром Хацкевичем, повідомляє АБФФ.

У зв'язку з незадовільними результатами команди на осінньому відрізку відбору до ЧС-2018 тренеру було запропоновано скорегувати фінансові умови контракту в бік зниження.

"З цього приводу між главою АБФФ Сергієм Миколайовичем Румасом і Олександром Миколайовичем Хацкевичем відбувся діалог, за підсумками якого головний тренер збірної відмовився прийняти нові зобов'язання. В результаті було прийнято рішення розірвати з Олександром Хацкевичем угоду про співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Хацкевич був призначений на посаду головного тренера збірної Білорусі 4 грудня 2014 року. У відбірковому турнірі Євро-2016 команда під його керівництвом посіла 4-е місце в Групі з командами Іспанії, Словаччини, України, Люксембургу, Македонії. Білоруси набрали 11 очок, обігнавши тільки команди Люксембургу, Македонії.

У поточному відборі ЧС-2018 команда займає після 4-х турів 5-е місце в Групі зі збірними Франції, Нідерландів, Швеції, Болгарії та Люксембургу.

В бутність гравцем Хацккевич провів у київському "Динамо" з 1996 по 2003 роки. Є 7-кратним чемпіоном і 4-кратним володарем Кубка України.