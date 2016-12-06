Київське "Динамо" заплатило за чотири роки 374,5 мільйона гривень податків

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оприлюднив Інформацію про сплату податків, повідомляє Sport.ua.

Згідно з офіційним листом ФК "Динамо" за підписом першого віце-президента клубу Віталія Сівкова, в цілому клубом, як юридичною особою, і командами, як фізичними особами, сплачено податків за 2013-2016-й роки – 374,5 мільйона гривень (27,5 мільйона доларів).

За останні три роки, з 2013-го по 2015-й клуб заплатив 181 мільйон гривень податків. У 2013-му році – 63 мільйона гривень (8 мільйонів доларів), в 2014-м – 71 мільйон гривень (6 мільйонів доларів), у 2015-му – 47 мільйонів гривень (2,4 мільйона доларів).

За прогнозом за 2016-й рік клуб заплатить 59 мільйонів гривень (2 мільйони доларів). Крім того, команди клубу самостійно сплатили податки з інших доходів: 2013-й рік – 18,2 мільйона гривень (2,3 мільйона доларів), 2014-й рік – 33,8 мільйона гривень (2,9 мільйона доларів), 2015-й рік – 54,5 мільйона доларів (2,4 мільйона доларів) та прогноз на 2016-й рік – 37 мільйона гривень (1,5 мільйона доларів).

Напередодні Espreso TV оприлюднив інформацію, згідно з якою «Динамо», нібито, платить кожному футболісту близько 200 тисяч гривень в рік. Таким чином, за три роки – з 2013 по 2016-й – київський клуб виплатив своїм гравцям 15,4 мільйонів гривень офіційної зарплати, з яких до державного бюджету надійшло 2,3 мільйона гривень податків.

Між тим, за інформацією ЗМІ, найбільш високооплачуваним футболістом "Динамо" є Андрій Ярмоленко, який заробляє від 4 до 5 мільйонів євро. Однак при цьому, як свідчить довідка про доходи динамівців, 27-річний вінгер заробляє трохи більше, ніж 200 тисяч гривень в рік. Слідуючи цим даними, зарплата Ярмоленко за 2015 рік склала майже 10 тисяч доларів.