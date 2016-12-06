"Динамо" обіграло "Бешикташ" в Юнацькій лізі УЄФА

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому "Динамо" обіграло турецький "Бешикташ" з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра проходила з невеликою територіальною та ігровою перевагою господарів поля. Але, в першому таймі, реалізувати його українська команда так і не зуміла. На 39-й хвилині кияни вийшли вперед. Алексєєв видав пас на хід Булеці, який стартував зі своєї половини поля, пройшов по лівому флангу і вирізав пас у середину штрафного майданчика. Ледньов прийняв м'яч, на замасі поклав воротаря і розстріляв фактично порожні ворота - 1:0. Втім, вже за 4 хвилини, на 43-й, гості зрівняли рахунок. Езтюрк отримав м'яч в штрафній, на п'ятачку розібрався з двома захисниками і пробив під ближню штангу -1:1.

І тільки у другому таймі кияни змогли втілити свою перевагу в рахунку. На 64-й хвилині Ледньов забив переможний гол. Янаков в середині поля поборовся відразу з трьома суперниками і зумів віддати пас на лівий фланг. М'яч підхопив Михайличенко і навісив на дальній кут воротарського -Ледньов набіг і головою вколотив м'яч у сітку - 2:1. А за дев'ять хвилин, на 73-й, Михайличенко навісив зліва, захисник вибив м'яч головою, але точно на Наумця. Той пробив у захисника, від якого м'яч відскочив на Булецу. Сергій холоднокровно пробив низом у ближній кут - 3:1.

Таким чином, "Динамо" набрало 16 очок в 6 матчах - п'ять перемог і одна нічия, впевнено посівши 1-е місце в групі. Команда вийшла в плей-офф 1/8 фіналу турніру, ігри якого відбудуться навесні 2017 року.