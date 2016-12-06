Новий володар футбольного "Золотого м'яча" буде названий наступного тижня

Володар "Золотого м'яча" кращому футболісту світу 2016 року буде названо в наступний понеділок, 12 грудня. Про це повідомляє видання France Football, яке є засновником найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світі футболу.

Результати будуть одночасно опубліковані на сайті Francefootball.fr та оголошені в ефірі телеканалу L'Equipe.

Нагорода буде вручена за результатами опитування 173 журналістів з різних країн, залучених виданням у якості експертів.

Нагадаємо, раніше були названі 30 претендентів на отримання "Золотого м'яча". Фаворитом на перемогу вважається форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.