Новий володар футбольного "Золотого м'яча" буде названий наступного тижня
14:13, 06 грудня 2016Футбол
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Ім'я переможця одночасно оголосять видання France Football і L'Equipe.
Новий володар "Золотого м'яча" стане відомий 12 грудня / francefootball.fr
Володар "Золотого м'яча" кращому футболісту світу 2016 року буде названо в наступний понеділок, 12 грудня. Про це повідомляє видання France Football, яке є засновником найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світі футболу.
Результати будуть одночасно опубліковані на сайті Francefootball.fr та оголошені в ефірі телеканалу L'Equipe.
Нагорода буде вручена за результатами опитування 173 журналістів з різних країн, залучених виданням у якості експертів.
Нагадаємо, раніше були названі 30 претендентів на отримання "Золотого м'яча". Фаворитом на перемогу вважається форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.
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