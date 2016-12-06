Букмекери не вважають "Динамо" фаворитом у матчі проти "Бешикташа"

Київське "Динамо" має менше шансів виграти у сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти турецького "Бешикташа", аніж їхній суперник. Так вважають в різних букмекерських конторах світу.

Читайте такожРебров: "Завтра "Динамо" буде битися, щоб здобути першу перемогу в Лізі чемпіонівНа перемогу чемпіонів України можна поставити з коефіцієнтами до 3,25, в той час як шанси на виграш "Бешикташа" оцінюються до 2,58. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,46.

Гра 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бешикташем" відбудеться сьогодні, 6 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі - 21:45.

Раніше "Динамо" втратило всі шанси вийти з групи у плей-офф одного з єврокубків - Ліги чемпіонів або Ліги Європи. "Бешикташ" у разі перемоги в сьогоднішньому матчі вперше вийде в 1/8 фіналу ЛЧ.