Екс-форварда "Шахтаря" можуть визнати найгіршим футболістом чемпіонату Італії

Колишній форвард донецького "Шахтаря", а нині футболіст "Мілана" Луїс Адріано номінований на умовну премію "Золота урна", повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Переможцем премії стає найгірший, на думку вболівальників, футболіст чемпіонату італійської Серії А.

У попередні роки переможцями конкурсу ставали такі відомі гравці, як Рівалдо, Крістіан Вієрі, Рікардо Куарежма, а екс-форвард міланського "Інтера" Адріано вигравав "Золоту урну" тричі.

Нагадаємо, Луїс Адріано перейшов у "Мілан" з донецького "Шахтаря" за 8 мільйонів євро. За півтора року в Італії бразилець зумів забити в Серії А лише чотири голи. Зокрема, в нинішньому сезоні він з'являвся на полі у складі "россо-нері" шість разів і м'ячів не забивав.

Головним претендентом на перемогу в конкурсі є французький півзахисник "Інтера" Жоффрей Кондогбіа. Міланський клуб влітку 2015 року заплатив за нього "Монако" 35 мільйонів євро, але заграти в Італії футболісту не вдалося.

На даний момент за Кондогбіа проголосували 48,2% усіх респондентів, на другому місці йде англієць Равел Моріссон з римського "Лаціо" (15,5%), на третьому - Луїс Адріано (7,7%).