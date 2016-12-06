Шовковський, ймовірно, вже зіграв свій останній матч за "Динамо"

Воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський підтвердив свій намір завершити кар'єру футболіста в кінці 2016 року. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, вчора на прес-конференції головний тренер "Динамо" Сергій Ребров повідомив, що перед грою Ліги чемпіонів з "Бешикташем" до нього звернувся Шовковський з проханням не заявляти на цей матч через травму.

"Ми обговорювали з Сергієм Станіславовичем [Ребровим] можливість мого виходу у матчі проти "Бешикташа", але отримане мною пошкодження не залишило головному тренеру вибору, а мене змусить спостерігати і переживати за мою команду на трибуні стадіону", - пояснив Шовковський.

Таким чином, до закінчення контракту з Шовковським, "Динамо", крім матчу з "Бешикташем, залишилося провести одну гру - проти донецького "Шахтаря" 12 грудня. Поява 41-річного воротаря у цій зустрічі також виглядає маловірогідно.

Таким чином, ймовірно, Шовковський вже провів свій останній матч за київський клуб. Це сталося 18 вересня в домашній грі проти "Зорі", яку "Динамо" програло з рахунком 0:1. Після цього місце основного воротаря команди міцно зайняв Артур Рудько.

Нагадаємо, Олександр Шовковський виступає за "Динамо" з 1993 року. На його рахунку 426 матчів за команду в чемпіонаті України. У листопаді знаменитий воротар оголосив про намір завершити кар'єру після закінчення свого контракту в 2016 році.