Загиблі в авіакатастрофі футболісти "Шапекоенсе" визнані переможцями Копа Судамерикана

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) оголосила бразильський футбольний клуб "Шапекоенсе" переможцем Копа Судамерікана (південноамериканський аналог Ліги Європи - ред.), повідомляє BBC.

Минулого тижня більшість футболістів цієї команди загинуло в авіакатастрофі. "Шапекоенсе" летів на фінальний матч Копа Судамерикана проти колумбійського "Атлетіко Насьональ", який мав відбутися 30 листопада в Медельїні.

Зазначимо, що саме "Атлетіко Насьональ" першим запропонував віддати перемогу в турнірі "Шапекоенсе". За перемогу в змаганні бразильський клуб отримає призові в розмірі приблизно двох мільйонів доларів, а також право зіграти у наступному сезоні в Копа Лібертадорес - головному міжнародному турнірі Південної Америки.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапакоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти і члени екіпажу. Шість пасажирів літака вижили, один з яких - футболіст Нету - знаходиться у важкому стані.

Заснований в 1973 році клуб "Шапекоэнсе" вперше вийшов до елітного дивізіону бразильського футболу тільки в 2014 році. Клуб став першою за три роки бразильською командою, що вийшла до фінал Копа Судамерикана.