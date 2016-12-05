Загиблі в авіакатастрофі футболісти "Шапекоенсе" визнані переможцями Копа Судамерикана
Сьогодні КОНМЕБОЛ офіційно оголосив бразильський клуб переможцем престижного турніру.
Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) оголосила бразильський футбольний клуб "Шапекоенсе" переможцем Копа Судамерікана (південноамериканський аналог Ліги Європи - ред.), повідомляє BBC.
Минулого тижня більшість футболістів цієї команди загинуло в авіакатастрофі. "Шапекоенсе" летів на фінальний матч Копа Судамерикана проти колумбійського "Атлетіко Насьональ", який мав відбутися 30 листопада в Медельїні.
Зазначимо, що саме "Атлетіко Насьональ" першим запропонував віддати перемогу в турнірі "Шапекоенсе". За перемогу в змаганні бразильський клуб отримає призові в розмірі приблизно двох мільйонів доларів, а також право зіграти у наступному сезоні в Копа Лібертадорес - головному міжнародному турнірі Південної Америки.
Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапакоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти і члени екіпажу. Шість пасажирів літака вижили, один з яких - футболіст Нету - знаходиться у важкому стані.
Заснований в 1973 році клуб "Шапекоэнсе" вперше вийшов до елітного дивізіону бразильського футболу тільки в 2014 році. Клуб став першою за три роки бразильською командою, що вийшла до фінал Копа Судамерикана.