Тренер "Бешикташа": Для мене гра з "Динамо" буде найважливішою в цьому році

Головний тренер стамбульського "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявив, що завтрашній матч проти "Динамо" стане для його команди головною грою року. Слова Гюнеша на передматчевій прес-конференції, передає Sport Arena.

"У нас більше причин, щоб виграти завтрашній матч. У нас є шанс вийти до наступного етапу Ліги чемпіонів. Цей матч буде таким, що, в разі перемоги, вона буде важливою не тільки для нас, але й для інших команд.

Для мене особисто це буде найважливіший матч року. Ми будемо грати з дуже серйозним суперником. В іграх Ліги чемпіонів важливі третя і четверта гри. Вони програли ці матчі і втратили шанс пройти далі. Там, де вони не здобули жодного очка, ми заробили чотири, тому і вирвалися вперед", - заявив Гюнеш.

Що стосується сніжної і морозної погоди в Києві, то, за словами Гюнеша, його команда намагатиметься до них звикнути.

"Такі незвичні погодні умови не тільки для нас, але і для футболу в принципі. Тим не менш, ми проведемо тренування, щоб звикнути", - зазначив турецький фахівець.

Нагадаємо, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" відбудеться завтра, 6 грудня. Початок гри - 21:45.

Раніше "Динамо" втратило всі шанси вийти з групи у плей-офф Ліги чемпіонів або Ліги Європи.