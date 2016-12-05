В УЄФА задоволені готовністю Києва до фіналу Ліги чемпіонів

Робоча комісія УЄФА з питань Ліги чемпіонів дали високу оцінку готовності Києва до проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Комісія перебувала з робочим візитом у Києві з 28 листопада по 3 грудня, де провела моніторинг НСК "Олімпійський" та стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Ці стадіони прийматимуть фінальні матчі чоловічої і жіночої ЛЧ в травні 2018 року.

Представники УЄФА також ознайомилися з інфраструктурою столиці та можливими місцями для організації спеціальних івентів, присвячених популяризації змагань – Фестивалів чемпіонів, Трофі-туру Кубка Ліги чемпіонів. Крім того, були проінспектовані аеропорти "Бориспіль" і "Київ", тренувальні поля та готелі міста.

Свої висновки щодо першої інспекції представники УЄФА пообіцяли надати до кінця цього року. Наступний робочий візит УЄФА запланований на березень 2017 року.

Нагадаємо, раніше Київ отримав право на проведення фінального матчу футбольної Ліги чемпіонів 2018 року. Гра між чоловічими командами відбудеться на НСК "Олімпійський".