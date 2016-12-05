Ребров: Завтра "Динамо" битиметься, щоб здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" вийде на свій останній матч у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів проти "Бешикташа" в найсильнішому складі. Про це на передматчевій прес-конференції заявив головний тренер команди Сергій Ребров, передає офіційний сайт клубу.

"Ви завтра побачите найсильніших гравців, оптимальний склад. Вдаватися до ротації в Лізі чемпіонів неприпустимо, яке б місце не займала команда, адже це турнір, виступати в якому прагнуть всі. Гра з "Шахтарем" через тиждень, а не через два дні. Так, вона для нас дуже важлива, але спочатку у нас найважливіша гра Ліги чемпіонів.

Як на мене, ми заслужили ту кількість очок, яка у нас є зараз. У нас були передумови для того, щоб набрати більше залікових балів, але на жаль... Сподіваюся і впевнений, що завтра хлопці вийдуть на поле і будуть битися заради того, щоб здобути першу перемогу в нинішньому груповому турнірі. Тому ніякої ротації завтра не буде", - заявив Ребров.

Він також додав, що невдача в суботньому матчі чемпіонату України проти "Ворскли" (2:2) може лише посприяти гарній підготовці "Динамо" до гри проти "Бешикташа".

Читайте також"Динамо" може оновити антирекорд відвідуваності на матчі з "Бешикташем""Думаю, легше відновлюватися саме після таких ігор. Коли команда спокійна і знаходиться в зоні комфорту, тоді набагато важче налаштувати футболістів. Коли ж ми втрачаємо очки, то хлопці самі розуміють, що в наступній грі ми повинні докласти більше зусиль. Як можна зараз говорити про мотивацію у Лізі чемпіонів? Запитайте у будь-якого гравця, і я впевнений, що всі скажуть, що готові грати", - сказав головний тренер киян.

Ребров також зазначив, що морозна погода, яка завтра очікується у Києві, навряд чи стане перевагою для "Динамо", оскільки "Бешикташ" буде гранично мотивований у цій зустрічі.

"Думаю, в Лізі чемпіонів, особливо в тій ситуації, в якій знаходиться зараз "Бешикташ" – команда вперше в історії може вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів! – вони точно не будуть звертати увагу на погоду. Для наших гравців подібна погода є абсолютно звичною. Бувало, ми грали і при -15, і при -10 градусів... Зараз ніяких проблем з полем немає, воно накрите. Сподіваюся, вболівальники прийдуть і навіть за такої погоди підтримають нас. Але говорити про те, що -5 градусів можуть якось вплинути на підсумок матчу, думаю, неправильно. Завтра буде серйозна боротьба, серйозний матч як для "Бешикташа", так і для нас", - упевнений Ребров.

Нагадаємо, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бешикташ" відбудеться завтра, 6 грудня. Початок гри - 21:45.

Раніше "Динамо" втратило всі шанси вийти з групи у плей-офф Ліги чемпіонів або Ліги Європи.