Спортивний суд відхилив апеляцію екс-президента ФІФА Блаттера
16:26, 05 грудня 2016Футбол
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80-річний функціонер, як і раніше, не матиме права займатися футбольними справами.
Йозеф Блаттер / REUTERS
Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні відхилив апеляцію колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та залишив у силі його шестирічне відсторонення від футбольної діяльності. Про це повідомляє прес-служба CAS.
Раніше екс-президент ФІФА Зепп Блаттер був звинувачений в тому, що в 2011 році неправомірно перевів 1,3 млн фунтів на рахунок екс-президента УЄФА Мішеля Платіні за "консультативну діяльність".
За це він був позбавлений посади та отримав 8-річний заборона на будь-яку футбольну діяльність. Платіні отримав аналогічне покарання.
Пізніше покарання було зменшено – Блаттеру до шести років, Платіні - до 4 років.
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