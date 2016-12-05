Спортивний суд відхилив апеляцію екс-президента ФІФА Блаттера

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні відхилив апеляцію колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та залишив у силі його шестирічне відсторонення від футбольної діяльності. Про це повідомляє прес-служба CAS.

Раніше екс-президент ФІФА Зепп Блаттер був звинувачений в тому, що в 2011 році неправомірно перевів 1,3 млн фунтів на рахунок екс-президента УЄФА Мішеля Платіні за "консультативну діяльність".

За це він був позбавлений посади та отримав 8-річний заборона на будь-яку футбольну діяльність. Платіні отримав аналогічне покарання.

Пізніше покарання було зменшено – Блаттеру до шести років, Платіні - до 4 років.