Київське "Динамо" за три роки приховало від держави 30 мільйонів доларів податків - ЗМІ

Київське "Динамо" за минулі три ухилилося від сплати державі близько 30 мільйонів доларів. Про це пише Еѕргеѕo.tv, посилаючись на дані, отримані в Державній фіскальної служби (ГФС) та власне розслідування.

Видання опублікувало довідку про офіційні доходи футболістів і тренерів "Динамо" протягом 2013-2015 років, складену на основі даних ГФС.

Згідно з ними, провідні футболісти "Динамо" - Андрій Ярмоленко, Олег Гусєв, Євген Хачеріді, Олександр Шовковський, Мігель Велозу та інші - офіційно заробляли протягом кожного року трохи більше 200 тисяч гривень.

При цьому, за інформацією інших ЗМІ, реальний дохід футболістів "Динамо" набагато вище. Зокрема, Андрій Ярмоленко отримує дохід в розмірі 5 мільйонів доларів, а Євген Хачеріді - 2 мільйони доларів.

"Іншими словами, офіційно в "Динамо" платять менше 1% від реальних зарплат гравців. Від оподаткування ховається 99% доходів футболістів. При цьому власники клубу економлять ще більше, віддаючи в бюджет лише мізерну частину обов'язкових при нарахуванні зарплати платежів", - пише видання.

Зазначається, що основну частину зарплати в "Динамо" виплачують через офшорну компанію. Зокрема, у реєстрі судових рішень зазначено, що один з футболістів "Динамо" у період з 2003-го по 2012-й рік заробив в "Динамо" 183 тисячі гривень, в той час як від офшорної компанії Newport Management LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах, - 1,373 мільйона доларів. Ця ж компанія згадується в рішеннях Міжнародного супортивного суду (CAS) в Лозанні у справах екс-гравців "Динамо" Папе Діакате і Жерсона Маграо.

В цілому, з 2013-го по 2015-й рік "Динамо" виплатило своїм гравцям та головному тренеру 15,4 мільйона гривень офіційної зарплати. До держбюджету надійшло 2,3 мільйона гривень податків.

"Якщо врахувати, що в середньому гравець фактично отримує 700-800 тисяч доларів в рік, то сума прихованих київським клубом податків за останні три роки становить приблизно 30 мільйонів доларів. А за останнє десятиріччя ця цифра може сягати 100 мільйонів доларів", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв, що гучних придбань київський клуб найближчим часом не планує.