Половина клубів Першої ліги підозрюється в договірних матчах - ФФУ

Половина клубів української Першої футбольної ліги підозрюється в участі в договірних матчах. Про це сьогодні на Раді ліг ПФЛ заявив глава комітету Федерації футболу України (ФФУ) з етики та чесної гри Ігор Кочетов, повідомляє Sport Arena.

"Існує близько ста підозрюваних гравців, вже встановлено певне коло підозрюваних в організації - колишніх футболістів, арбітрів, тренерів, деякі з яких живуть за кордоном", - додав він.

За словами Кочетова, на даний момент жодна з українських футбольних ліг не є повністю "чистою" від договірних матчів.

"Міру покарання визначать компетентні органи за результатами розслідувань і судових розглядів. За конкретним особам вже розглядає справи КДК (Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ - ред.), Але в інтересах слідства ми їх поки не називаємо, так само як і не говоримо про те, що хто отримає - це вже вирішиться за підсумками розслідування.

Це можуть бути різні терміни і різні покарання - відповідно до участі і вини окремих осіб. Завдання - вийти на організаторів. Це велика, титанічна, але дуже важлива робота ", - зазначив Кочетов.

Нагадаємо, раніше в Першій лізі виник скандал після того, як на гру "Іллічівець" (Маріуполь) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) в букмекерських конторах була поставлена сумма більш, ніж 250 тисяч долларов.

Після внутрішнього розслідування того, що сталося, керівництво "Гірник-Спорту" прийняло рішення про розірвання контракту з усіма своїми гравцями.