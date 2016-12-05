Білорус Кононов замінить Реброва на посаді головного тренера "Динамо" - ЗМІ
Російські ЗМІ запевняють, що чемпіони України мають намір незабаром звільнити Реброва зі своєї посади.
Новим головним тренером київського "Динамо" стане білоруський фахівець Олег Кононов, повідомляє Матч ТВ.
Найближчим часом сторони мають остаточно узгодити деталі і підписати контракт.
Крім того, за інформацією ЗМІ, керівництво "Динамо" планує найближчим часом відправити у відставку нинішнього головного тренера Сергія Реброва.
Нагадаємо, Олег Кононов раніше працював в Україні, очолюючи львівські "Карпати" і ФК "Севастополь". Останнім клубом Кононова був російський ФК "Краснодар", в якому 50-річний фахівець був головним тренером з серпня 2013 року по вересень 2016 року.
Сергій Ребров очолює київське "Динамо" з 2013 року. За цей час він виграв з командою два титули чемпіона України. Контракт Реброва з клубом завершується влітку 2017 року.
Раніше грецькі ЗМІ повідомляли, а потім спростовували інтерес до Реброву з боку клубу ПАОК із Салоніків.