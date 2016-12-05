Білорус Кононов замінить Реброва на посаді головного тренера "Динамо" - ЗМІ

Новим головним тренером київського "Динамо" стане білоруський фахівець Олег Кононов, повідомляє Матч ТВ.

Найближчим часом сторони мають остаточно узгодити деталі і підписати контракт.

Крім того, за інформацією ЗМІ, керівництво "Динамо" планує найближчим часом відправити у відставку нинішнього головного тренера Сергія Реброва.

Нагадаємо, Олег Кононов раніше працював в Україні, очолюючи львівські "Карпати" і ФК "Севастополь". Останнім клубом Кононова був російський ФК "Краснодар", в якому 50-річний фахівець був головним тренером з серпня 2013 року по вересень 2016 року.

Сергій Ребров очолює київське "Динамо" з 2013 року. За цей час він виграв з командою два титули чемпіона України. Контракт Реброва з клубом завершується влітку 2017 року.

Раніше грецькі ЗМІ повідомляли, а потім спростовували інтерес до Реброву з боку клубу ПАОК із Салоніків.