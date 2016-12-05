Податковий скандал навколо Роналду: щодо футболіста проведуть розслідування

Податкові органи Іспанії проведуть розслідування щодо інформації, яку оприлюднив Football Leaks щодо ухиляння нападником мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду від податків. Передає «Isport.ua».

«Розслідування щодо Роналду буде проводитися точно так же, як і щодо будь-якого громадянина Іспанії», - заявив держсекретар Іспанії з фінансів Хосе Енріке Фернандес де Мойя.

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В той же час компанія Gestifute, яка представляє інтереси Роналду, а також тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо, який теж потрапив у податковий скандал, опублікувала документ, який, як стверджується, підтверджує, що Роналду не має податкових заборгованостей, пише російська служба «BBC».

Компанія додає скан документа, надрукованого на бланку податкового відомства Іспанії, в якому зазначається, що Роналду не має податкових боргів.

Зазначається, що Роналду вільний від податкових заборгованостей перед владою всіх країн, в клубах яких грав, йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо, раніше у податковий скандал потрапив Леонель Мессі. Суд Барселони засудив нападника збірної Аргентини і "Барселони" Лео Мессі і його батька Хорхе Орасіо Мессі до 21 місяців позбавлення волі за ухилення від сплати податків, повідомляє іспанська Lavanguardia. Обидва були засуджені за несплату податків у 2007-2009 роках на загальну суму в 4,1 млн. євро.

Суд також постановив, що футболіст Мессі повинен виплатити штраф в розмірі €2 млн, а його батько - €1,5 млн. Разом з тим, гравець може уникнути реального тюремного строку, тому що штраф не передбачає етапування гравця у в'язницю, при терміні менше ніж 24 місяці.