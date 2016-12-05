"Профутбол" отримав звіт УФІ по квитках на футбол: мова йде про тіньові сотні тисяч гривень

04:21, 05 грудня 2016
Футбол
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Українському вболівальнику не звикати до скандалів із розповсюдженням квитків.

Профутбол получил отчет УФИ по билетам на футбол: речь идет о теневых сотнях тысячах гривен /

У столиці, у Львові, та навіть у Польщі - тема із продажем квитків іноді лунає гучніше, ніж сам футбол, йдеться у сюжеті "Профутболу" на каналі 2+2, передає ТСН

2013-й рік. Україна - Франція. Плей-оф чемпіонату світу. За квитки біля стадіону ледь не билися, адже у каси надійшло лише 6% від загальної кількості.

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Грали на НСК "Олімпійський", відтак, 6% - це не більше 4 тисяч. Решта перепусток розповсюджувалися віртуально - через Інтернет та між друзями і спонсорами Федерації футболу. Традиційно, повно квитків було у спекулянтів. Шалений ажіотаж, заповнений стадіон, але офіційної статистики - скільки людей було на матчі - не знайти. Ні на офіційному сайті федерації, ні на сторінці її партнера, компанії "Україна футбол інтернешнл". Саме УФІ останні понад 10 років займалася розповсюдженням квитків.

У ФФУ кажуть - хочуть давати інформацію повну, але було важко її отримувати.

А можливо тим, хто займається розповсюдженням квитків, є що приховувати? "Профутбол" отримав документи про те, як компанія УФІ звітувала перед державою з 2011-го до 2015-й рік.

Державним органам повідомили лише про 8 тисяч 530 присутніх на грі Україна-Франція. У пресі фігурувала інша інформація, та й за відео видно аншлаг - майже 70 тисяч глядачів на "Олімпійському".

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На офіційний запит у федерації відповіли, що на грі були майже 64 тисячі глядачів. Отже, між звітною і реальною кількістю маємо розходження у понад 55 тисяч квитків.

Якщо підрахувати середню вартість квитка на матч Україна - Франція, а це 70 гривень, та помножити на кількість неоподаткованих квитків - 59 тисяч 202, отримуємо суму у розмірі понад 4 мільйони гривень. На ту мить - це понад 500 тисяч доларів. Гроші, які залишились у тіні. А якщо врахувати той факт, що квитки у перекупників були в рази дорожчими, то на тому матчі було зароблено понад мільйон "чорних" доларів.

tsn.ua

"Ніхто не звітує по кількості. Я не зовсім розумію яким чином вам можуть давати таку інформацію. Нас перевірити не може ніхто? Як це? Ми зацікавлені щоб максимальна кількість квитків була продана. Крапка…Я не знаю таких прикладів", - коментує віце-президент ФФУ Олег Шкреба.

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Можна припустити, що певна невідповідність між відзвітованими і реально наявними уболівальниками може бути зумовлена квитками, які йдуть на благочинність. Але їхня кількість, як правило, не перевищує 2 тисячі.

Зазначимо, що майже на кожному матчі є суттєва різниця між наявними уболівальниками і звітом для державних органів.

Часто мова йде про тіньові сотні тисяч гривень, як от на поєдинку Україна - Камерун у червні 2013-го. А іноді - на мільйони, як на ажіотажному матчі України та Англії у вересні того ж року. Тоді на "Олімпійському" було понад 65 тисяч уболівальників, а державі відзвітували лише про 37 з гаком тисяч.

"Профутбол" має дані по 19-ти матчах національної збірної та двох фіналах Кубка України, які теж організовували федерація та УФІ". І за найскромнішими підрахунками, понад 18 мільйонів гривень пройшли повз офіційні документи. Сума підрахована за умови, що квитки не продавалися із завищеною ціною.

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