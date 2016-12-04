УПЛ. "Зірка" врятувала нічию в обласному дербі з "Олександрією"

"Олександрія" не змогла втримати перемогу над кропивницькою "Зіркою" в останньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра, що пройшла на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі, завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі гол за "Олександрію" забив захисник Антон Шендрік. Після подачі кутового він першим зорієнтувався в сумбурній ситуації і ногою з близької відстані відправив м'яч у ворота Євгена Паста.

Весь другий тайм "Зірка" намагалася відігратися, і їй вдалося це зробити лише на останній хвилині зустрічі. Після розіграшу кутового захисник Андрій Бацула з-за меж штрафного майданчика наніс сильний і точний удар по воротах "Олександрії".

Нічийний результат зустрічі позбавив "Олександрію" можливості обійти в турнірній таблиці донецький "Олімпік", який сьогодні не зміг провести домашній матч проти "Карпат". "Олександрія" з 26 очками залишилася на п'ятому місці, а "Олімпік" з 27 балами - на четвертому.

"Зірка" завдяки нічийному результату обійшла в турнірній таблиці кам'янську "Сталь". Кропивницька команда з 15 очками перебуває на восьмому місці в чемпіонаті, відстаючи від зони Топ-6 на вісім балів.

Зірка - Олександрія - 1:1 (0:1)

Гол: Бацула (90+3) - Шендрик (26)

З: Паст, Фатєєв, Перейра, Ковальов, Бацула, Екіса (Лупашко, 74), Полегенько (Щедрий, 78), Загальський, Білоног, Фаворов, Сітало (Мойя, 72);

Ол: Новак, Чеботаєв, Шендрик, Гітченко, Микицей, Банада, Огиря, Козак, Яремчук (Куліш, 79), Грицук (Полярус, 70), Паламар (Чорній, 90+2);

Попередження: Перейра, Екіса.