АПЛ: "Ліверпуль" сенсаційно програв, "Арсенал" вийшов на друге місце

"Ліверпуль" сенсаційно програв "Борнмуту" в матчі 14-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ).

Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь "Борнмута", причому під час гри мерсисайдці перемагали суперника з рахунком 2:0 та 3:1. Переможний гол за "Борнмут" забив Нейтан Аке на третій доданій хвилині другого тайму.

Таким чином, "Ліверпуль", який має в активі 30 очок, опустився на третє місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед лондонський "Арсенал" (31 очко).

Лідером АПЛ залишається лондонський "Челсі", який вчора в центральному матчі туру переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1.

Результати матчів за участю лідерів:

Борнмут – Ліверпуль 4:3 (0:2)

Голи: Вілсон (56, з пенальті), Фрейзер (76), Кук (79), Аке (90+3) — Мане (20), Орігі (22), Джан (64).

Манчестер Сіті - Челсі - 1:3 (1:0)

Голи: Кехілл (45, у свої ворота) - Дієго Коста (60), Вілліан (70), Азар (90).

Вест Хем - Арсенал - 1:5 (0:1)

Голи: Керролл (83) - Озіл (24), Санчес (72, 80, 87), Окслейд-Чемберлейн (84).

Тоттенхем - Суонсі - 5:0 (2:0)

Голи: Кейн (39, з пенальті, 49), Сон (45+1), Еріксен (70, 90+2).

"Евертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Гол: Бейнс (89, з пенальті) - Ібрагімовіч (42).

Становище лідерів:

1. Челсі - 34;

2. Арсенал - 31;

3. Ліверпуль - 30;

4. Манчестер Сіті - 30;

5. Тоттенхем - 27;

6. Манчестер Юнайтед - 21;

7. Вест Бромвіч Альбіон - 20;

8. Евертон - 20.