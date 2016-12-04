АПЛ: "Ліверпуль" сенсаційно програв, "Арсенал" вийшов на друге місце
Команда Юргена Клоппа сьогодні не змогла втримати бодай нічию у феєричному матчі проти "Борнмута".
"Ліверпуль" сенсаційно програв "Борнмуту" в матчі 14-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги (АПЛ).
Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь "Борнмута", причому під час гри мерсисайдці перемагали суперника з рахунком 2:0 та 3:1. Переможний гол за "Борнмут" забив Нейтан Аке на третій доданій хвилині другого тайму.
Таким чином, "Ліверпуль", який має в активі 30 очок, опустився на третє місце в турнірній таблиці, пропустивши вперед лондонський "Арсенал" (31 очко).
Лідером АПЛ залишається лондонський "Челсі", який вчора в центральному матчі туру переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1.
Результати матчів за участю лідерів:
Борнмут – Ліверпуль 4:3 (0:2)
Голи: Вілсон (56, з пенальті), Фрейзер (76), Кук (79), Аке (90+3) — Мане (20), Орігі (22), Джан (64).
Манчестер Сіті - Челсі - 1:3 (1:0)
Голи: Кехілл (45, у свої ворота) - Дієго Коста (60), Вілліан (70), Азар (90).
Вест Хем - Арсенал - 1:5 (0:1)
Голи: Керролл (83) - Озіл (24), Санчес (72, 80, 87), Окслейд-Чемберлейн (84).
Тоттенхем - Суонсі - 5:0 (2:0)
Голи: Кейн (39, з пенальті, 49), Сон (45+1), Еріксен (70, 90+2).
"Евертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)
Гол: Бейнс (89, з пенальті) - Ібрагімовіч (42).
Становище лідерів:
1. Челсі - 34;
2. Арсенал - 31;
3. Ліверпуль - 30;
4. Манчестер Сіті - 30;
5. Тоттенхем - 27;
6. Манчестер Юнайтед - 21;
7. Вест Бромвіч Альбіон - 20;
8. Евертон - 20.