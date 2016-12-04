"Рома" і "Мілан" продовжують переслідувати "Ювентус" в італійській чемпіонській гонці

Римська "Рома" та "Мілан" здобули перемоги в матчі 15-го туру італійської футбольної Серії А і скоротили своє відставання від туринського "Ювентуса" у турнірній таблиці чемпіонату до чотирьох очок.

"Рома" сьогодні завдяки голам голландця Кевіна Строотмана та бельгійця Раджі Наїннголана перемогла у столичному дербі римський "Лаціо" з рахунком 2:0.

"Мілан" з труднощами переміг "Кротоне" - 2:1. "Россо-нері" першими пропустили гол, але змогли за чотири хвилини до кінця основного часу вийти вперед - відзначився форвард Джанлука Лападула.

Нагадаємо, вчора "Ювентус" переміг "Аталанту" з рахунком 3:1, а в п'ятницю "Наполі" розгромив міланський "Інтер" з рахунком 3:0.

Результати матчів за участю лідерів:

Лаціо - Рома - 0:2 (0:0)

Голи: Строотман (64), Наїннголан (77).

Мілан - Кротоні - 2:1 (1:1)

Голи: Пашаліч (41), Лападула (86) - Фальчінеллі (26).

Ювентус - Аталанта - 3:1 (2:0)

Голи: Алекс Сандро (15), Ругані (19), Манджукіч (64) - Фрьолер (82).

Наполі - Інтер - 3:0 (2:0)

Голи: Зьєлінскі (2), Хамшик (6), Інсіньє (51).

Становище лідерів:

1. Ювентус - 36;

2. Рома - 32;

3. Мілан - 32;

4. Наполі - 28;

5. Лаціо - 28;

6. Аталанта - 28.