"Ювентус" обіграв "Аталанту" та зміцнив лідерство в італійській Серії А

У Турині (Італія) завершився матч 15-го туру чемпіонату Італії з футболу серед команд Серії А, в якому "Ювентус" приймав на своєму полі "Аталанту" з Бергамо і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завршился з рахунком 3:1.

Господарі поля потужно почали гру і протягом перших 19 хвилин досягли переваги у два голи. Рахунок на 15-ій хвилині відкрив Алекс Сандро. А за чотири хвилини Даніеле Ругані подвоїв перевагу туринців.

У другому таймі господарі поля продовжували володіти перевагою і на 64-й хвилині Маріо Манджукіч довів рахунок до великого. Але, здобути перемогу з різницею в три м'ячі "Ювентусу" не вдалося. На 82-й хвилині Ремо Фройлер забив гол престижу - 3:1.

Таким чином, "Ювентус" набрав 36 очок і продовжить впевнено лідирувати в турнірній таблиці за підсумками 15-го туру. У переслідувачів туринців "Роми" і "Мілана" по 29 очок, "Лаціо" - 28. Свої матчі вони проведуть у неділю, 4 грудня. Зокрема, "Лаціо" і "Рома" зіграють між собою в центральному матчі туру - римському дербі.