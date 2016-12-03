"Лейпциг" обіграв "Шальке" з українцем Коноплянкою і зберіг лідерство в Бундеслізі

В Лейпцигу завершився центральний матч 13-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому РБ Лейпциг приймав "Шальке-04" з Гельзенкірхена і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена на самому початку другого тайму.

Господарі поля потужно розпочали матч і вже на 2-й хвилині гри заробили 11-метровий. Пенальті реалізував Тімо Вернер. Втім, суперник не зніяковів, потроху перехопив ініціативу і за півгодини зрівняв рахунок. На 32-й хвилині гол забив Сеад Колашинац. Після чергової атаки гостей не зуміли відбитися господарі, пішов навіс з правого флангу в центр штрафного, звідки в дотик пробив Горетцка, воротар Гулачі відбив м'яч, але Колашинац з гострого кута добив м'яч у сітку.

Долю матчу вирішив епізод на самому початку другого тайму. І знову гол забив... Калашинац - на цей раз, у свої ворота. Після навісу Форсберга зі штрафного Колашинац головою зрізає м'яч під поперечину власних воріт.

Надалі обидві команди багато і обопільно гостро атакували. мали кілька шансів забити гол, але так їх і не реалізували. Також варто відзначити, що за 10 хвилин до кінця матчу, у складі гостей на поле вийшов український легіонер Євген Коноплянка.

Таким чином, за підсумками 13 турів РБ Лейпциг набрав 33 очки і як і раніше на 3 бали випереджає "Баварію" (Мюнхен), яка напередодні обіграла в гостях "Майнц" з рахунком 1:3.