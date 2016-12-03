"Зоря" несподівано програла "Дніпру" в матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала "Дніпро" і програла супернику.

Гра завершилася з рахунком 2:3.

Гості заволоділи перевагою вже на самому початку гри. На 14-й хвилині Владислав Кочергін прийняв пас поблизу штрафноъ площі і хльостко пробив. А за 9 хвилин, на 23-й, Валерій Лучкевич подвоїв перевагу гостей.

Після перерви номінальні господарі поля зуміли перехопити ініціативу і протягом чотирьох хвилин зрівняли рахунок. На 57-й хвилині Денис Безбородько забив перший гол, а на 61-й Олександр Караваєв зрівняв рахунок - 2:2.

Вирішальний момент у матчі стався на 79-й хвилині, коли після прострілу з правого флангу Кожушко в дотик відпасував м'яч назад і Владислав Кочергін точно пробив повз голкіпера Шевченко - 2:3.

Таким чином, у "Зорі" залишилося 31 очко в турнірній таблиці і команда ще збільшила своє відставання від "Динамо" в боротьбі за 2-е місце. У свою чергу, "Дніпро" набрав 11 очок і на 1 бал випереджає "Волинь" у боротьбі за 10-11 місця.