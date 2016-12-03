Ребров: Погода "Динамо" жодним чином не виправдовує

Головний тренер Динамо Сергій Ребров підбив підсумок матчу своєї команди з "Ворсклою" (2:2), зазначивши, що сніжна погода у Полтаві не може служити виправданням результату, повідомляє SportArena.

В першу чергу наставник Динамо висловив подяку всім співробітникам, які в таку негоду змогли підготувати газон стадіону в Полтаві до матчу.

«Хочу подякувати працівникам стадіону, які зробили це поле і цей матч. Я бачив, що сніг сипав всю ніч, їм величезна подяка. Вони свою роботу виконали, ми ж — ні. У таких умовах на перше місце виходять боротьба і концентрація, а у нас в першому таймі її не було».

За словами Реброва, його команда зовсім провалила перший тайм, за підсумками якого, багато в чому, і склався підсумковий результат.

«Ми програли, точніше, зіграли внічию ще в першому таймі, коли не було концентрації, хоча були моменти. Більше в цьому досягла успіху Ворскла. Кобахідзе весь час тікав від захисників, створював моменти, які втілилися в голи, а ми ще в першому таймі в кількох моментах повинні були пропускати».

При цьому наставник Динамо зазначив відмінності між полями в Охтирці, де серед тижня кияни не змогли провести кубковий чвертьфінал проти місцевого Нафтовика, та Полтаві. Якість газону, на думку Реброва, не є виправданням для нього і його підопічних, які не змогли здобути перемогу.

«Чи відрізнялося поле тут від поля в Охтирці? Звичайно! В Охтирці ми вийшли на лід, там неможливо було грати, а тут, коли підняли плівку, виявився абсолютно нормальний газон, інша справа, що сніг все засипає, але це жодним чином не виправдовує. І пропускає, і забиває вся команда. Ми попереджаємо, що навіть коли атакуємо, повинні думати і про оборону. Ми пропустили два — а могли і більше».

Після нічиєї в Полтаві Динамо на одне очко наблизилося до Шахтаря. Тепер розрив між командами складає 7 очок, але у гірників ще в запасі завтрашній матч 17-го туру проти Сталі. У підсумку, розрив після туру може скласти 10 балів.