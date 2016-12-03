"Челсі" виграв у "Манчестер Сіті" в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

У Манчестері завершився центральный матч туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Сіті" приймав лондонський "Челсі" і програв з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цій грі зійшли команди, що займають 3-е і 1-е місця в турнірній таблиці АПЛ, відповідно.

Лідери чемпіонату з "Челсі" довго зволікали і, зрештою, програли перший тайм. Єдиний гольовий епізод в 45-хвилинці стався в саомй кінцівці тайму, коли гол у своъ ворота забив Гері Кехілл.

А вже після перерви лондонці нагадали, хто є лідером чемпіонату. На 60-й хвилині Дієго Коста зрівняв рахунок, на 70-й екс-гравець донецького "Шахтаря" Вілліан забив вирішальний переможний гол "Челсі" - 1:2, а на 90-й Еден Азар збільшив перевагу своєї команди до двох голів.

Таким чином, у турнірній таблиці АПЛ у "Челсі" тепер 34 очки (14 ігор), "Ліверпуля" - 30 (13) і "Манчестер Сіті" - 30 (14).

"Ліверпуль" свій матч 14-го туру проведе пізніше.