"Динамо" не змогло здолати "Ворсклу" у матчі Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився матч 17-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Ворскла" приймала київське "Динамо" і зуміла звести протистояння внічию.

Гра завершилася з рахунком 2:2.

Основні події в матчі відбувалися у першому таймі, коли було забито чотири голи. При цьому, на 14-й хвилині гості і фаворити з "Динамо" вже вели з рахунком 0:2.

На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив Сергій Сидорчук. Кияни провели швидку атаку по центру, Мораес вийшов один на один з Нєпогодовим і проштовхнув м'яч повз голкіпера, який вийшов, а Сидорчук завдав точний удар вже в практично порожні ворота. А за 9 хвилин, на 14-й, суддя призначив пенальті у ворота господарів поля. Чеснаков завалив Гармаша після навісу з кутового і отримав жовту картку. 11-метровий реалізував Андрій Ярмоленко.

Втім, господарів поля анітрохи не збентежив такий хід подій. І вже за хвилину вони відіграли перший пропущений м'яч. Після розіграшу м'яча з центру поля Ребенок навісив з лівого флангу і Санжар Турсунов з льоту відправив м'яч у ближній кут - 1:2. Нарешті, на 34-й хвилині відзначився сам Павло Ребенок. Атака "Ворскли" завершилася ударом Кобахідзе, який воротар "Динамо" Рудько кулаками відбив. М'яч відскочив, але Ребенок в стрибку "ножицями" відправив його в сітку - 2:2.

У другому таймі кияни мали перевагу, неодноразово були близькі до того, щоб забити гол, але здобути перемогу так і не зуміли.

Таким чином, "Динамо" набрало 37 очок у турнірній таблиці і ризикує за підсумками туру збільшити відставання від донецького "Шахтаря", який йде на 1-му місці в таблиці, і, навпаки, дозволити луганській "Зорі" скоротити відрив до 3 очок.

У "Ворскли" 20 очок і команда як і раніше займає 7-е місце в таблиці.