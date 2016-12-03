"Чорноморець" не зумів обіграти "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

В Одесі завершився матч 17-го туру чемпіонату України з футболу срди команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав на своєму полі луцьку "Волинь" і не зумів обіграти суперника.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч в Одесі проходив з невеликою ігровою і територіальною перевагою гостей, але реалізувати хоча б один зі своїх моментів одесити не зуміли. Перебуваючий внизу турнірної таблиці колектив з Луцька бездоганно зіграв в обороні і цілком заслужив нічию.

Таким чином, "Чорноморець" набрав 23 очки і зберіг 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ. На рахунку "Волині" тепер 10 балів і, як і раніше, 10-е місце.