УПЛ, 17-й тур, "Зоря" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, а якому луганська "Зоря" прийматиме дніпропетровський "Дніпро".

Зустрічаються команди, які займають 3 і 11 місця в турнірній таблиці.

У "Зорі" на рахунку 9 перемог, при 4 нічиїх та 3 поразках - 31 очко. Команда на 5 балів відстає від київського "Динамо", але як і раніше впевнено тримається в трійці лідерів національної першості.

У свою чергу, "Дніпро" в нинішньому сезоні виграв всього 3 матчі, при 5 нічиїх та 8 поразках - 14 очок. Разом з тим, дніпрян позбавили 6 балів у турнірній таблиці і зараз у них 8 очок.

На котируваннях букмекерських контор "Зоря" є фаворитом матчу. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,50 до 1, на нічию - 3,79 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 6,23 до 1.

Матч "Зоря" - "Дніпро" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.