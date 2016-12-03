УПЛ, 17-й тур, "Чорноморець" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьгодні в Одесі відбудеться стартовий матч 17-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" прийме на своєму полі луцьку "Волинь".

Зустрічаются команди, які посдають в турнірній таблиці 6 та 10 місця.

"Чорноморець" є справжнім середняком таблиці, здобувши в попередніх 16 матчах 6 перемог при 6 нічиїх та 6 поразках - 24 очки. А ось у колишнього міцного середняка таблиці "Волині" на даний момент лише 2 перемоги, при 3 нічиїх та 11 поразках - 9 очок. Команда випереджає в таблиці лише "Дніпро" та "Карпати", які мають дисціплінарні штрафи у 6 очок. За набраними очками "Вольнь" йде на останьому місці.

На котируваннях букмекерських контор "Чорноморець" є фаворитом гри. На перемогу господарів поля ставки приймаються з кефіціентом 1,51 до 1, на нічию - 3,62 до 1, на перермогу "Волині" - 6,67 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Волинь" почнеться в Одесі о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.