Харківській арені "Металіст" офіційно дозволили приймати міжнародні матчі - Павелко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення дозволити харківському стадіону "Металіст" прийматиме матчі єврокубків, повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні комітет УЄФА з питань стадіонів та безпеки рекомендував виконкому організації дозволити проведення офіційних міжнародних матчів на стадіоні ОСК «Металіст» у місті Харкові! Це ще одна наша спільна перемога", - зазначив Павлко.

Також президент ФФУ нагадав, що "Харків – вже друге місто, куди після тривалої перерви, викликаної війною на Донбасі, ФФУ вдалося повернути міжнародний футбол. Спочатку, після успішного діалогу з УЄФА і відмінно проведеного в березні товариського матчу Україна – Кіпр, офіційно приймати іноземних гостей знову дозволили Одесі. І 8 грудня тут буде грати в рамках Ліги Європи з «Зорею» сам «Манчестер Юнайтед».

"Можливість бачити кращі європейські команди на рідному стадіоні заслужили і харківські вболівальники! Проведена в листопаді товариська гра Україна – Сербія лише підтвердила той факт, що Харків давно готовий до футбольних заходів найвищого рівня. І в першу чергу це заслуга українських уболівальників", - підсумував Павелко

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Харкові пройшли два великих футбольних матчі. Спочатку відбулася гра лідерів чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо", а потім матч національних збірних України та Сербії.