Харківській арені "Металіст" офіційно дозволили приймати міжнародні матчі - Павелко
Президент ФФУ оголосив рішення профільного комітету УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення дозволити харківському стадіону "Металіст" прийматиме матчі єврокубків, повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні комітет УЄФА з питань стадіонів та безпеки рекомендував виконкому організації дозволити проведення офіційних міжнародних матчів на стадіоні ОСК «Металіст» у місті Харкові! Це ще одна наша спільна перемога", - зазначив Павлко.
Також президент ФФУ нагадав, що "Харків – вже друге місто, куди після тривалої перерви, викликаної війною на Донбасі, ФФУ вдалося повернути міжнародний футбол. Спочатку, після успішного діалогу з УЄФА і відмінно проведеного в березні товариського матчу Україна – Кіпр, офіційно приймати іноземних гостей знову дозволили Одесі. І 8 грудня тут буде грати в рамках Ліги Європи з «Зорею» сам «Манчестер Юнайтед».
"Можливість бачити кращі європейські команди на рідному стадіоні заслужили і харківські вболівальники! Проведена в листопаді товариська гра Україна – Сербія лише підтвердила той факт, що Харків давно готовий до футбольних заходів найвищого рівня. І в першу чергу це заслуга українських уболівальників", - підсумував Павелко
Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Харкові пройшли два великих футбольних матчі. Спочатку відбулася гра лідерів чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо", а потім матч національних збірних України та Сербії.