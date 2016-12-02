ФІФА визначила трьох претендентів на звання кращого гравця року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій визначила трійку футболістів, з якої буде обраний кращий гравець світу 2016-го року, повідомляється на офіційному сайті організації.

У список потрапили Антуан Грізманн, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Ім'я кращого гравця буде названо на урочистій церемонії, яка пройде 9 січня в Цюріху (Швейцарія).

Найбільш титулований в цьому списку за підсумками року є Роналду. У складі мадридського "Реала" він виграв Лігу чемпіонів УЄФА, а в складі збірної Португалії - Євро-2016. У свою чергу, Мессі виграв у складі "Барселони" чемпіонат і Кубок Іспанії, а в складі збірної Аргентини дійшов до фіналу Кубка Америки, де його команда програла збірній Чилі. А ось Грізманн титулів не завойовував. Гравець став кращим бомбардиром у складі збірної Франції на Євро-2016 (срібна медаль), а у складі мадридського "Атлетіко" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. де поступився в дербі Мадрида "Реалу".

Попередній список із 23-х імен було скорочено до елітного тріо після голосування капітанів і тренерів національних команд. На вирішальному етапі голосування свій вибір зроблять представники ЗМІ та вболівальники, з допомогою голосування на FIFA.com.