Едуардо відновився після травми і увійшов до загальної групи "Шахтаря"

Команда готується до майбутнього матчу Прем'єр-ліги зі "Сталлю".

Триває підготовка лідерів чемпіонату до поєдинку 17-го туру Прем'єр-ліги України проти каменської «Сталі», повідомляє прес-служба ФК "Шахтар". Сьогодні «гірники» провели ранкову сесію. За окремою програмою займалися Факундо Феррейра і Микола Матвієнко. Разом з тим, у загальну групу повернувся натуралізований бразилець зі збірної Хорватії Едуардо. Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» – «Сталь» відбудеться 4 грудня на «Арені Львів». Початок о 17:00.

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