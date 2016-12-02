Всі футбольні матчі вік-енду та єврокубків наступного тижня почнуться хвилиною мовчання
11:54, 02 грудня 2016Футбол
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Футбольний світ продовжує жалобу за "Шапекоенсе".
"Шапекоэнсе" перед матчем чемпионата Бразилии / Reuters
Усі футбольні матчі ігрового вікенду розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих гравців бразильського клубу "Шапекоенсе", повідомляє Проспорт з посиланням на рішення Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
Також з хвилини мочання стартують і матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня.
"Рада ФІФА погодила хвилину мовчання перед кожним матчем вихідних. Просимо всіх гравців надіти чорні пов'язки", – йдеться в повідомленні.
В результаті авіакатастрофи вижило лише 6 осіб: три футболісти, два члени екіпажу і один журналіст. Всього загинув 71 пасажир.
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