ФІФА назвала кандидатів до символічної збірної 2016 року

ФІФА представила 55 футболістів, які претендують на потрапляння до символічної збірної 2016 року. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Найкращих гравців за підсумками поточного року визначать 25 тисяч професійних футболістів з більш ніж 75 країн світу.

Найбільше у списку представників мадридського "Реала" - 11 осіб. "Барселону" та мюнхенську "Баварію" представляють дев'ять футболістів, туринський "Ювентус" - шість.

Повністю список виглядає так:

Воротарі: Клаудіо Браво ("Манчестер Сіті"), Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануель Нойєр ("Баварія");

Захисники: Дані Карвахаль, Марсело, Пепе, Серхіо Рамос, Рафаель Варан (всі - "Реал"), Давід Алаба, Жером Боатенг, Філіп Лам, Маттс Хуммельс (всі - "Баварія"), Хорді Альба, Хав'єр Маскерано, Жерар Піке (всі - "Барселона"), Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні, Дані Алвес (всі - "Ювентус"), Серж Орьє, Тіаго Сілва (обидва - ПСЖ), Ектор Бельєрін ("Арсенал"), Давид Луїс ("Челсі"), Дієго Годін ("Атлетіко");

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Андрес Іньєста, Іван Ракітіч (всі - "Барселона"), Хабі Алонсо, Артуро Відаль (обидва - "Баварія"), Кевін Де Брюйне, Давід Сілва (обидва - "Манчестер Сіті"), Еден Азар, Н'Голо Канте (обидва - "Челсі"), Тоні Кроос, Лука Модріч (обидва - "Реал"), Месут Озіл ("Арсенал"), Дімітрі Пайє ("Вест Хем"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратті (ПСЖ);

Нападники: Ліонель Мессі, Неймар, Луїс Суарес (всі - "Барселона"), Гарет Бейл, Карім Бензема, Кріштіану Роналду (всі - "Реал"), Роберт Левандовскі, Томас Мюллер (обидва - "Баварія"), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Пауло Дибала, Гонсало Ігуаїн (обидва - "Ювентус"), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Златан Ібрагімовіч ("Манчестер Юнайтед"), Алексіс Санчес ("Арсенал"), Джеймі Варді ("Лестер").

Нагадаємо, раніше кандидатів у символічну збірну року назвав УЄФА.