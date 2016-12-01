Роналдіньо і Рікельме можуть зіграти за "Шапекоенсе", футболісти якого загинули в авіакатастрофі

Футбольні фанати з усього світу вмовляють бразильську зірку Роналдіньо і аргентинську – Хуана Романа Рікельме, продовжити свої виступи в клубі "Шапекоенсе", гравці якого нещодавно потрапили в авіакатастрофу. Про це повідомляє iSport.ua.

У соціальних мережах поширюються записи з спеціальними хештегами, що закликають гравців, які вже закінчили кар'єру, повернутися у великий спорт. Фанати просять підтримати гравців клуб у складний період.

Різними інсайдерами вже повідомляється, що і Рікельме, і Роналдіньо всерйоз розглядають можливість зіграти за бразильський клуб, і швидше за все приймуть цю пропозицію.

Нагадаємо, що Рікельме останній раз виходив на поле у футболці професійного клубу в 2014 році, коли грав за "Аргентінос Хуніорс". Роналдіньо не грав з тих пір, як провів сім зустрічей за "Флуміненсе".

Додамо, що 11 грудня "Шапекоенсе" має провести заключний поєдинок чемпіонату Бразилії.

Нагадаємо, літак, в якому команда "Шапекоэнсе" летіла на фінальний матч Копа Судамерікана, розбився в Колумбії в понеділок, 28 листопада. На борту перебували 72 пасажири і 9 членів екіпажу. 76 людей загинули.