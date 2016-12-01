Український форвард Зозуля може продовжити кар'єру в Німеччині
17:49, 01 грудня 2016Футбол
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За інформацією іспанських ЗМІ, севільський "Бетіс" спробує позбутися від українця до кінця року.
Зозуля потрапив у сферу інтересів "Дармштадта" / @RealBetis
Український нападник Роман Зозуля може продовжити кар'єру в німецькому "Дармштадті", повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на іспанське видання As.
Зазначається, що "Бетіс" спробує позбутися від екс-форварда "Дніпра" до кінця року.
Роман Зозуля не потрапляв у заявку клубу на останні п'ять турів у іспанській Ла Лізі. Також він пропустив останній матч Кубка Іспанії проти "Депортіво".
Нагадаємо, у складі "Дармштадта" вже знаходяться три українця - Артем Федецький, Денис Олійник та Ігор Березовський. Після 12 турів команда посідає 15-е місце в чемпіонаті Бундесліги.
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