Український форвард Зозуля може продовжити кар'єру в Німеччині

Український нападник Роман Зозуля може продовжити кар'єру в німецькому "Дармштадті", повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на іспанське видання As.

Зазначається, що "Бетіс" спробує позбутися від екс-форварда "Дніпра" до кінця року.

Роман Зозуля не потрапляв у заявку клубу на останні п'ять турів у іспанській Ла Лізі. Також він пропустив останній матч Кубка Іспанії проти "Депортіво".

Нагадаємо, у складі "Дармштадта" вже знаходяться три українця - Артем Федецький, Денис Олійник та Ігор Березовський. Після 12 турів команда посідає 15-е місце в чемпіонаті Бундесліги.