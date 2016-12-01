На останній матч "Динамо" в Лізі чемпіонів можна потрапити за 150 грн

Найдешевші квитки на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та стамбульським "Бешикташем" коштують 150 гривень. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

На цю гру існує вісім категорій квитків: 150 грн, 200 грн, 300 грн, 400 грн, 500 грн, 700 грн, 900 грн.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Бешикташ" відбудеться на НСК "Олімпійський" у наступний вівторок, 6 грудня. Початок матчу - 21:45.

Раніше "Динамо" вже втратило шанси піднятися з останнього місця в групі та вийти до плей-офф одного з єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Під час домашнього матчу з португальською "Бенфікою" київська команда побила власний антирекорд відвідуваності матчів Ліги чемпіонів, починаючи з 2012 року, коли був введений в експлуатацію реконструйований НСК "Олімпійський".