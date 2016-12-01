Глава УПЛ: треба зарахувати технічні поразки "Полтаві" і "Нафтовику-Укрнафті" в Кубку України

Президент української футбольної Прем'єр-ліги (УПЛ) Володимир Генінсон під час зустрічі з представниками ЗМІ висловив свою думку з приводу невдалих матчів «Динамо» і «Шахтаря» в Кубку України.

«Якщо ви хочете почути мою відповідь, то особисто я за технічну поразку обом командам. По-перше, заздалегідь всім було відомо, що в день матчу буде мінусова температура. Це не форс-мажор, як, наприклад, випав би сніг у цей день або вдарив мороз мінус 15 градусів. У той же час у Полтаві є стадіон «Ворскли», який був готовий прийняти матч «Полтава» - «Шахтар» і був підготовлений до нього. Навіть вранці, коли було зрозуміло, що не можна провести матч на одному стадіоні – можна було перенести гру на інший", - зазначив керівник УПЛ.

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"Також був варіант поміняти господарів поєдинків: «Нафтовик» міг попросити зіграти гру на НСК «Олімпійський» чи стадіоні «Динамо», а «Полтава» - у Львові на «Арені-Львів». В крайньому випадку, можна було знайти інший стадіон. За регламентом змагань під егідою Першої ліги наявність підігріву поля необов'язкова, але Кубок України з 1/16 фіналу проводиться під егідою Прем'єр-ліги, де підігрів повинен бути", - продовжив Генінсон.

"Перегравання? Якщо ми будемо шукати резервні дати для проведення переигровок, то їх просто не існує. Під Кубок України резервні дати не були зарезервовані», - підсумував керівник ліги.

Як повідомляв УНІАН, напередодні були скасовані два матчі 1/4 фіналу Кубка України "Полтава" - "Шахтар" і "Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо". В обох випадках газон стадіону був непридатний до провдению матчу.