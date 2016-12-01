Гендиректор "Шахтаря" Палкін: "Полтаві" повинні зарахувати технічну поразку

Генеральний директор «Шахтар» висловив свою позицію стосовно скасування матчу його команди проти «Полтави» через неготовність поля в інтерв'ю телеканалу «Футбол 1».

"Я дізнався про цю ситуацію за півгодини до матчу, коли включив телевізор, щоб подивитися футбол. Я побачив інтерв'ю, яке дає арбітр і пояснює дану ситуацію, і, природно, я був дуже здивований. Я навіть не думав, що будуть якісь проблеми. Існує таке поняття, як прогноз погоди. Якщо у вас поле без обігріву, якщо ви бачите, що вночі у вас може бути під -15, про що ви думали? Можна було просто домовитися з тієї ж полтавською «Ворсклою», провести там в місті гру, і всі були б задоволені, все було б нормально. Я думаю, і Федерація, і Прем'єр-ліга пішли б на зустріч, щоб дозволити там зіграти, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася. Але, на жаль, ніхто нічого не робив. Все на авось... Ось так і вийшло", - зазначив Палкін.

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"Перш за все, з рішенням, яке вони повинні прийняти, повинні визначитися в КДК. З урахуванням регламенту я не бачу іншої альтернативи, крім як зараховувати технічну поразку «Полтаві», тому що там написано чорним по білому, якщо стадіон не готовий до проведення гри, це технічна поразка. Ми дочекаємося рішення КДК – яке рішення вони приймуть, так і будемо далі діяти. Єдине, повторюся, що я на даний момент не бачу вікна, коли можна провести цю гру", - додав гендиректор донецького клубу.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/4 фіналу Кубка України "Полтава" - "Шахтар" був напередодні скасовано через незадовільний стан газону стадіону "Локомотив" у Полтаві.