"Дніпро" переміг "Ворсклу" та став другим півфіналістом Кубка України (відео)

"Дніпро" переміг полтавську "Ворсклу" у чвертьфіналі Кубка України з футболу і вийшов до наступного етапу турніру. Матч на стадіоні "Дніпро-Арена" завершився з рахунком 1:0.

Протягом гри "Дніпро" володів перевагою і завдав більше ударів по воротах, аніж суперник. Тим не менш, єдиний гол команді вдалося забити лише за 17 хвилин до кінця зустрічі.

Після передачі з лівого флангу форвард "Дніпра" Денис Баланюк прийняв м'яч у штрафному майданчику гостей спиною до воріт, вдало розвернувся і пробив точно в дальній кут воріт "Ворскли".

Дніпро - Ворскла - 1:0 (0:0)

Гол: Баланюк (73)

Дн: Лунін, Адамюк, Лопирьонок, Сваток, Влад, Кравченко, Політило, Лучкевич, Ротань, Луньов, Кожушко (Баланюк, 46);

В: Нєпогодов, Сімінін, Чеснаков, Дитятьєв, Пердута, Д. Кравченко, Ткачук (Бартуловіч, 69), Турсунов, Кобахідзе, Ребенок (Одарюк, 84), Хльобас (Загорулько, 79);

Попередження: Сімінін, Турсунов;

Вилучений: Турсунов (82).

Нагадаємо, першим півфіналістом Кубка України став МФК "Миколаїв", який у серії післяматчевих пенальті переграв маріупольський "Іллічівець".

Чвертьфінальні матчі турніру "Нафтовик" - "Динамо" і "Полтава" - "Шахтаря" сьогодні не відбулися через непридатність газону на футбольних полях в Охтирці та Полтаві.