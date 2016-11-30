Ребров розкритикував ФФУ за запізніле скасування матчу "Динамо" в Кубку України

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров розкритикував Федерацію футболу України за пізнє рішення про скасування матчу Кубка України проти "Нафтовика" з Охтирки. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Чесно кажучи, я не розумію, хто повинен за це відповідати. Це не форс-мажор, адже всі розуміли, що буде така низька температура. Чому ми і "Шахтар" летіли на ці матчі, якщо всі чудово розуміли, що грати буде неможливо?" — сказав Ребров.

"При цьому я прекрасно розумію команду з Охтирки, яка чекала цього поєдинку. Але чому ФФУ не могла перенести відразу ці ігри на весну чи не провести їх там, де є підігрів поля? Думаю, від цього постраждали і місцеві вболівальники, і київське "Динамо", яке подолало велику відстань, щоб приїхати сюди", - вважає тренер команди.

Він також додав, що "Динамо" було готове сьогодні зіграти проти "Нафтовика" навіть на такому полі.

"Хлопці налаштовувалися, хотіли грати. Я бачив по них, що вони були готові грати на будь-якому полі. Але, знову ж таки, хто повинен відповідати за це? Навіщо ми, навіщо "Шахтар" летіли на ці ігри, знаючи, що поля не будуть готові?", - додав Ребров.

Нагадаємо, сьогодні в Охтирці повинен був відбутися чвертьфінальний матч Кубка України "Нафтовик" - "Динамо". Але за кілька годин до початку гри арбітр Ярослав Козик скасував зустріч через обледеніння газону.