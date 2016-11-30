В Англії офіційно призначили головного тренера футбольної збірної

Гарет Саутгейт офіційно став головним тренером збірної Англії. Сьогодні фахівець уклав з Футбольною асоціацією Англії контракт на чотири роки, повідомляє офіційний сайт організації.

"Отримати роботу – це одне. Тепер я хочу її якісно виконати. З нетерпінням чекаю, коли зможу приступити до виконання своїх обов'язків. Хочеться, щоб уболівальники пишалися нашою збірною і з задоволенням дивилися матчі", — прокоментував своє призначення Саутгейт.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт був одним з фаворитів на посаду головного тренера збірної Англії після звільнення з цієї посади Роя Ходжсона, який працював з командою на Євро-2016.

Тоді Саутгейт відмовився претендувати на цю посаду, і наставником англійської збірної став Сем Аллардайс. Однак через кілька днів після призначення Аллардайс потрапив у корупційний скандал, через що був змушений залишити посаду.

Саутгейт був призначений в. о. головного тренера збірної Англії, і в цій ролі провів чотири матчі відбіркового турніру. Команда здобула перемоги на Мальтою (2:0), Шотландією (3:0), а також зіграла внічию зі Словенією (0:0) і Іспанією (2:2).